Recht & Arbeit

Abmahnung Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein erkrankter Arbeitnehmer üblicherweise nicht zu einem Personalgespräch ins Unternehmen zitiert werden darf. Während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit muss der betroffene Mitarbeiter normalerweise nicht am Arbeitsplatz erscheinen. Es könne aber Fälle geben, in denen ausnahmsweise eine solche Pflicht bestehe. Zum Beispiel dann, wenn es aus betrieblichen Gründen unverzichtbar sei, dass der Arbeitnehmer teilnimmt und dazu auch trotz des gesundheitlichen Problems in der Lage ist. Auch dürfe der Arbeitgeber mit seinem kranken Mitarbeiter "in einem angemessenen Rahmen schriftlich oder telefonisch Kontakt aufnehmen". In dem konkreten Fall hatte ein langzeiterkrankter Krankenpfleger eine Abmahnung erhalten, weil er wegen seiner Krankschreibung nicht zu drei terminierten Personalgesprächen erschienen war. Der Arbeitgeber wollte mit ihm nach einer erneuten längeren Ausfallzeit über künftige Beschäftigungsmöglichkeiten sprechen. Das hätte aber nicht unbedingt im Betrieb stattfinden müssen. Die Abmahnung musste aus der Personalakte entfernt werden. (BAG, 10 AZR 596/159)

Rechtsanwalt Arbeitgeber haben die Kosten für den Einsatz eines Rechtsanwalts zu tragen, den ein Betriebsrat beauftragt hat. Bedingung dafür ist jedoch, dass der Betriebsrat "dies zur Wahrnehmung seiner Betriebsverfassungsrechte für erforderlich halten durfte und dann ein ordnungsgemäßer Beschluss des Betriebsrats ergangen ist", entschied das Bundesarbeitsgericht. Ein entsprechender Beschluss ist auch dann nötig, wenn der Rechtsanwalt im Namen des Betriebsrats ein Rechtsmittel einlegt. (BAG, 7 ABR 4/13) Personalakte Ein Arbeitnehmer hat generell keinen Anspruch darauf, dass eine ihn betreffende, nicht rechtmäßige Abmahnung mit seinem Ausscheiden aus dem Betrieb aus seiner Personalakte entfernt wird. Etwas anderes kann allerdings gelten, "wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Abmahnung dem Arbeitnehmer auch noch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses schaden könne" - was der Arbeitnehmer aber beweisen müsse. Im konkreten Fall bestand unter anderem kein Anhaltspunkt dafür, dass der Arbeitgeber Inhalte der Personalakte überhaupt anderen zugänglich mache, so das Gericht. (LAG Rheinland-Pfalz, 8 Sa 379/12) (bü)