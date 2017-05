Recht & Arbeit

Arbeitslosengeld

Arbeitnehmer, die wissen, wann sie aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, müssen sich rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit als "Arbeit Suchende" melden, um schnell eine neue Stelle finden zu können. Das muss jedoch maximal drei Monate vor "Ultimo" geschehen - auch bei längeren Kündigungsfristen. Geschieht das nicht, so kann das Arbeitslosengeld I für eine Woche verweigert werden. Nicht betroffen von der Dreimonats-Regel sind Auszubildende in einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. Das nutzte einer Frau, die an einer Fachhochschule studierte und anschließend ein "Anerkennungsjahr" absolvierte. Sie meldete sich erst bei der Arbeitsagentur, als sie ihre Tätigkeit beendet hatte und wollte die deswegen ausgesprochene Sperrzeit beim Arbeitslosengeld nicht hinnehmen. Zu Recht - ihre Ausbildung wurde einer "betrieblichen" gleichgestellt. (Hessisches LSG, L 7 AL 35/15)

Kündigungsschutz Ein Privathaushalt stellt unabhängig von der Anzahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer keinen Betrieb im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes dar: Die "Herausnahme der Beschäftigten in Privathaushalten aus dem allgemeinen Schutz des Gesetzes" verletzt diese weder in ihrer grundgesetzlich verbrieften Berufsfreiheit, noch stellt sie eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung dar. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschieden. (AZ: 14 Sa 82/16) Im Gegensatz dazu entschied das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, dass Haushaltshilfen oder andere in Privathaushaltungen arbeitenden Beschäftigte die gesetzlich vorgesehenen - je nach Vertragsdauer bis zu siebenmonatigen - Kündigungsfristen in Anspruch nehmen können. Es stelle einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, wenn es unterschiedliche Kündigungsfristen nur deshalb gäbe, weil jemand in einem Privathaushalt angestellt sei. (LAG Baden-Württemberg, 8 Sa 5/15)

Raucherpause Hat ein Arbeitgeber seinen rauchenden Mitarbeitern erlaubt, während ihrer bezahlten Arbeitszeit nach Belieben Kippen anstecken zu dürfen, so kann er dies wieder rückgängig machen. Es habe sich bei der Akzeptierung durch die Firma nicht um eine "betriebliche Übung" gehandelt, sodass sich die Raucher nicht darauf hätten verlassen können, dass die stillschweigende Genehmigung dauernd anhalten würde. (LAG Nürnberg, 5 Sa 58/15)

