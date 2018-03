später lesen Recht & Arbeit 2018-03-22T16:57+0100 2018-03-24T07:27+0100

Nachtzulage Zahlt ein Arbeitgeber neben dem Grundgehalt eine pauschale Zulage (in dem verhandelten Fall von 120 Euro) pro Monat, womit anfallende Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit entschädigt werden sollen, unabhängig davon, ob entsprechend lange an den betreffenden Tagen gearbeitet wurde, so handelt es sich um einen Betrag, der auf den gesetzlichen Mindestlohn (von aktuell 8,84 Euro pro Stunde) anzurechnen ist. Die Zulage sei dem Mindestlohn "funktionell gleichwertig", entschied das Gericht. (LAG Hamm, 11 Sa 78/16)