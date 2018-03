später lesen Teilzeitarbeit früh beantragen 2018-03-01T16:46+0100 2018-03-03T09:47+0100

Arbeitnehmer müssen einen Antrag auf Teilzeit mindestens drei Monate vor deren geplantem Beginn abgeben. Eine bestimmte Form ist dabei zwar nicht vorgeschrieben. Der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) empfiehlt aber, den Antrag immer schriftlich einzureichen. So gibt es im Streitfall Beweise. Auch die genaue Ausgestaltung der geplanten Teilzeit gehört in den Antrag - also wann jemand arbeiten möchte und wann nicht.