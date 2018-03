Arbeitnehmer-Rechte: Wenn das Kind krank wird

Wenn der Partner ausfällt

Regelung Wenn der Partner krank ist, muss man erst mal zur Arbeit gehen, sagt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. "Eine andere rechtliche Regelung gibt es nicht." In der Praxis kann das allerdings unmöglich sein. Wer Grippe hat, kann schließlich kein Kind betreuen. Und nicht jeder hat hilfsbereite Großeltern oder andere Verwandte auf Abruf parat.

Alternative Arbeitnehmern bleibt nur das Gespräch mit dem Arbeitgeber. "In der Regel findet sich da individuell eine Lösung", sagt Markowski. So können Berufstätige zum Beispiel Urlaub nehmen, auf einem Zeitkonto gesammelte Überstunden abbauen oder spontan ein paar Tage im Homeoffice arbeiten. Haushaltshilfe Bei längeren und schwereren Erkrankungen gibt es zudem die Möglichkeit, über die Krankenkasse eine Haushaltshilfe zu beantragen. Dafür gibt es aber Voraussetzungen, meint Markowski: Erstens muss im Haushalt mindestens ein Kind leben, das nicht älter als zwölf Jahre ist. Zweitens darf es niemand anderes im Haushalt geben, der die Arbeit übernehmen kann. Arbeitnehmer müssen also in der Regel erst andere Möglichkeiten ausschöpfen, bevor eine Haushaltshilfe genehmigt wird. Den Jahresurlaub aufbrauchen müssen sie dafür aber eher nicht.