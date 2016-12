Uhren und Motorräder: Drei Bücher als Last-Minute-Geschenk für Männer

Immer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für den Herrn? Wir haben womöglich das Richtige für Sie - Zielgruppe sind Uhrenliebhaber und Motorradfans. Von Thomas Reisener

Luxusuhren und Motorräder – das sind wohl die beiden seltsamsten Männer-Hobbies. Das eine radikal ruinös, das andere radikal gefährlich. Natürlich gibt es auch Frauen mit Hang zum radikalen Unsinn. Aber die in der Regel männliche Motorrad- und Luxusuhr-Kundschaft torpediert das Klischee vom stets rationalen Mann und der immer latent launischen Frau doch erheblich.

Jedes Jahr zu Weihnachten verschärft sich die Krise. Er will sich akzeptiert fühlen. Und zwar mit seinen Uhren und seinem Motorrad. Sie aber will vernünftig sein und die desaströsen Leidenschaften nicht unterstützen. Eine sehr vernünftige - weil gar nicht so teure - und völlig ungefährliche Lösung sind Bücher. Hochwertige Motorrad- und Uhrenbücher. Am besten solche mit möglichst vielen Bildern und nicht so viel Text.

FOTO: teneues

FOTO: teneues

Das perfekte Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für den uhrenverliebten Mann heißt "The Watch Book II", soeben im teNeues-Verlag erschienen und jetzt schon - wie der nur ein Jahr alte Vorgänger (heißt natürlich "The Watch Book I") - ein Standardwerk für alle Liebhaber der mechanischen Zeitmessung. Wer das Ticken eines Kalibers für die schönste Maßeinheit des Alltages hält, wird sich in dieses Buch verlieben: Auf 272 Seiten präsentiert der repräsentative Band 300 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien und nicht allzu lange Texte in deutscher, englischer und französischer Sprache. Vorgestellt werden 24 Uhrenmarken und deren Besonderheiten mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Luxus. Daneben werden aber auch uhrmacherische Spitzenprodukte mit allen möglichen Komplikationen von der Repetition bis zur Tourbillon-Technik vorgestellt. Was das ist? Ein Glossar am Ende des Buches erklärt solche Fachbegriffe.

The Watch Book II, Gisbert L. Brunner - erschienen bei teNeues, 25 x 23 Zentimeter, 49,90 Euro

FOTO: teNeues

FOTO: teNeues

Wer seinen liebsten Motorradfahrer eigentlich nicht auf dem Motorrad, sondern lieber auf dem Sofa sehen will, schenkt ihm den aufwändigen Bildband "Motorcycle Passion". Das dürfte für ein paar Stunden funktionieren. Das Buch ist eine ganz eigene Reise durch die Motorradkultur: Vorgestellt werden Songs, Helden und Filme, die aus der Bike-Kultur geboren wurden. Porträts von legendären Events, reizvollen Touren und außergewöhnlichen Motorradshops, die aus dem Motorradfahren ein Lebensgefühl machen, runden dieses Abenteuer-Buch ab. 224 Seiten mit 250 Fotos, deutsche und englische Texte. Let the good times roll.

Motorcycle Passion, Michael Köckritz (Hrsg.) - erschienen bei teNeues, 25 x 32 Zentimeter, 49,90 Euro

FOTO: teneues

FOTO: teneues

Die erfolgreichste Motorradmarke hierzulande ist BMW: Fast jedes vierte Motorrad, das in Deutschland verkauft wird, trägt das blau-weisse Logo der Bayern. Deshalb sei zum vorgenannten Buchtipp noch eine empfehlenswerte Variante genannt: Das große BMW-Motorrad-Buch heißt "Make Life a Ride" und ist für die größte Gruppe unter der insgesamt wieder wachsenden Gemeinde der Motorradfans die noch bessere Wahl. 320 Seiten blicken zurück auf eine mehr als 90 Jahre alte Firmengeschichte, wobei das Buch kein reiner Historien-Schmöker ist. Es ist eine Hommage, die mit 310 Fotos und tollen Geschichten erzählt, wie sehr die Tüftler aus Bayern mit ihren Ideen den weltweiten Motorradbau geprägt haben. Nicht zu technisch, nicht zu oberflächlich, sondern anschaulich, informativ und unterhaltsam. Die bekanntesten Maschinen werden ebenso diskutiert wie skurrile Raritäten. Beim Kauf auf die vollständig überarbeitete Neuauflage achten - nur die enthält auch die aktuellsten Modelle.

BMW Motorrad: Make Life a Ride, Jürgen Gassebner und Martin Bölt - erschienen bei teNeues, 27x36 Zentimeter, 69,90 Euro