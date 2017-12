Medikamente, die gefährliche Nebenwirkungen haben

Medikamente haben häufig Nebenwirkungen, die aber bei der Behandlung des ursächlichen Leidens in den Hintergrund treten. Das ist normal. Manchmal aber kann die Nebenwirkung auch der Tod sein. Schätzungsweise sterben in Deutschland 16.000 Menschen jährlich an ihnen. In den USA ist Medikamenteneinnahme die vierthäufigste Todesursache. Hier finden Sie exemplarisch einige Präparate, die in Deutschland umstritten sind.mehr