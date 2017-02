Sprechstunde: Ärger mit Weisheitszähnen

Bei vielen Menschen stellen sich Probleme mit einem oder mehreren "Achtern" im Gebiss ein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie.

Unsere Leserin Ulrike B. aus Tönisvorst fragt: "Bei meiner 16-jährigen Tochter kommt ein Weisheitszeit nicht durch. Was sollen wir tun?"

Roland Hille Die Weisheitszähne werden auch "Achter" genannt, weil sie zusätzlich zum normalen Zahnstatus (sieben Zähne pro Quadrant) angelegt sein können. Die Unterschiede der Form und des Durchbruchzeitpunkts der Weisheitszähne sowie das gelegentliche Fehlen der Zahnanlagen ist möglicherweise die Folge der Evolution. Man kann beobachten, dass mit zunehmender Zivilisierung und Nahrungsumstellung die Anzahl der regelgerecht durchgebrochenen Weisheitszähne sich wegen Platzmangels im Kieferknochen reduziert hat.

So kommt es heute häufig zu Teilverlagerungen, aber auch zu vollständig zurückgehaltenen Weisheitszähnen. In vielen Fällen läuft der Durchbruch eines Weisheitszahnes unbemerkt ab. Manche Patienten klagen jedoch über Schmerzen in Ohr, Kiefergelenk, Kieferwinkel, Schläfe oder Hals. Häufig treten auch Schluckbeschwerden, Schwellungen im Bereich des Zahndurchbruchs oder eine eingeschränkte Mundöffnung auf. In den meisten Fällen hat dann schon ein Teildurchbruch des Weisheitszahnes mit bakterieller Infiltration stattgefunden. Da es dabei oft zu Nischen kommt, ist auch eine Karies am Nachbarzahn zu beobachten. Diese Nischen können schwer geputzt werden. Vollständig verlagerte Weisheitszähne können ein Leben lang unbemerkt und symptomlos im Kiefer verweilen und werden häufig nur zufällig entdeckt. Diese müssen speziell auch im höheren Alter, solange sie nicht mit knochenzerstörenden Strukturen umgeben sind, nicht operativ entfernt werden.

Die Entfernung der Weisheitszähne ist für viele Patienten angstbelastet. Die meisten können in Lokalanästhesie aber weitgehend komplikationslos entfernt werden.

Oft finden sich Anomalien im Bereich der Zahnwurzel oder anatomische Strukturen, die die Entfernung eines Weisheitszahnes komplizieren und eine umfangreiche Freilegung des Weisheitszahnes und der umgebenden Knochen- und Weichteilstrukturen erforderlich machen. Viele Patienten bevorzugen eine Vollnarkose, andere lassen jedoch auch diesen Eingriff in Lokalanästhesie durchführen..

Alle vier Weisheitszähne gleichzeitig entfernen oder zwei Mal zwei? Vier Extraktionen gleichzeitig bedeutet einen Eingriff und beidseitige Schwellungen mit stark eingeschränkter Nahrungsaufnahme. Zwei mal zwei bedeutet zwei Eingriffe und Schwellung auf einer Seite, dabei kann man auf der anderen Seite noch kauen. Mein Rat: Jeder Fall ist individuell. Machen Sie sich den Erfahrungsschatz ihres Operateurs zu eigen.

Quelle: RP