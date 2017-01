später lesen Berlin Bei pflanzlicher Arznei auf Zusammensetzung achten Teilen

"Enthält Thymian" - das steht auf manchen pflanzlichen Arzneimitteln, zum Beispiel gegen Husten. Doch der Pflanzenname an sich sagt nichts über die Wirkung des Medikaments aus, warnt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Demnach hänge die Wirksamkeit davon ab, welche Pflanzenteile verwendet wurden, wie das Pflanzenextrakt hergestellt wurde und welche anderen Bestandteile das Mittel enthält. Am besten lassen sich Kunden bei einer Erkältung in der Apotheke beraten, wenn sie Beschwerden mit pflanzlichen Mitteln bekämpfen wollen.