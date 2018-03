später lesen Baierbrunn Chemo: Kühlpads helfen bei Hand-Fuß-Syndrom 2018-03-19T19:37+0100 2018-03-20T07:49+0100

Zu den unangenehmen Nebenwirkungen einer Chemotherapie gehört das Hand-Fuß-Syndrom. Die Substanzen der Chemo werden an Händen und Füßen vermehrt über die Schweißdrüsen ausgeschieden, so die Zeitschrift "Senioren". Das verursacht Jucken und Brennen, dagegen helfen am besten Kühlpads. Patienten sollten sie gleich nach der Therapie auf die betroffenen Stellen halten. Ist kein Kühlpad zur Hand, tun es Eiswürfel in einer Schutzhülle.