Baierbrunn: Ernährung ist für viele

reine Geschmackssache

Die meisten Menschen in Deutschland essen das, wonach ihnen gerade ist. Das ergab eine repräsentative GfK-Umfrage. So sagen gut drei Viertel (76,6 Prozent), dass sie das essen, was ihnen schmeckt und worauf sie Appetit haben. So handhaben es vor allem Männer (80,5 Prozent). Gute Vorsätze haben viele: 41,2 Prozent haben schon oft geplant, sich gesünder zu ernähren, hielten das aber nie lange durch.

(dpa)