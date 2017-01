Der Weihnachtsstress ist eigentlich vorbei und doch ist er irgendwie noch ein bisschen da. Er hängt uns förmlich in den Gliedern. Völlerei und Genuss haben ihre Visitenkarte hinterlassen und vor allem Leber und Galle mächtig in den Ausnahmezustand versetzt. Als wichtigste Stoffwechselorgane sorgen sie dafür, dass alles, was durch den Magen geht, gut verwertet wird. In den letzten Wochen war das bei den meisten schlichtweg zu viel.

So tritt die Leber auf die Bremse

In Anbetracht der verdrückten Essensmengen zwickt nun nicht nur der Hosenbund verdächtig. Auch der Körper schreit förmlich nach Entlastung. Das ist kein Zufall, haben Wissenschaftler der University of Iowa und der University of Texas herausgefunden. Nach süßem Überdruss funkt die Leber, dass es reicht.

Im Tierversuch fanden die Wissenschaftler heraus, wie die Leber über einen Botenstoff mit dem kryptischen Namen FGF21 im Appetitzentrum des Gehirns die Lust auf Naschereien und Alkohol hemmt. Was nach Auffassung der Forscher in der Natur dafür sorgen könnte, dass Tiere nicht zu viel vergorenes Obst zu sich nehmen, hat beim Menschen möglicherweise den Effekt, dass er irgendwann vom Guten einfach die Nase voll hat. Bis dieser Mechanismus greift, scheint allerdings einige Zeit zu vergehen.

Warum wir nach Süßem gieren

Auch das hat seinen Grund: Einst war die Lust auf Süßes überlebenswichtig. Denn Beeren und Obst sorgten für eine reiche Kohlenhydratzufuhr, die die Jäger und Sammler in der Steinzeit dringend brauchten. Sie schöpften aus den Früchten Energie für weite Fußmärsche und Hüftreserven für anstrengende Jagdunternehmungen. Heute hingegen laufen die meisten nicht mehr kilometerweit jeden Tag. Die Lust auf Süßes aber ist geblieben.

"Zucker, Fett, Alkohol und Unmengen an Kohlehydraten bedeuten jedoch enormen Stress für den Stoffwechsel und belasten vor allem die Leber", sagt Irina Baumbach, Ernährungswissenschaftlerin bei der Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FET). Wir schlemmen über Tage hinweg, die Leber als Entgiftungs- und Speicherorgan schiebt eifrig Überstunden. Bei vielen sendet sie in Folge dessen spätestens nach Silvester den bremsenden Funkspruch ans Hirn.

Diesen Mehr-als-satt-Effekt sollten wir nutzen, um uns gleich zu Beginn des Jahres die lästigen Fettreserven von der Leber und der Hüfte zu schaffen und die Stoffwechselorgane zu entlasten.

Wie stellt man das an?

Baumbach rät zunächst Alkohol, Zucker und Kohlehydrate zu reduzieren und dafür die Gemüseportionen großzügiger zu bemessen. "Zudem sollte man darauf achten, dass die Zeit zwischen einzelnen Mahlzeiten mindestens vier Stunden beträgt. Diese Zeit benötigt der Körper zum Verstoffwechseln. Die Zellen durchlaufen in dieser Zeit einen Selbstreinigungsprozess.

Daneben rät die Ernährungswissenschaftlerin folgende vier Regeln zu beherzigen:

Verzichten Sie auf Softdrinks wie Cola, Limonade oder Fruchtsäfte. Die beinhalten Zucker im Überfluss. Die Leber wandelt den Zucker Fructose direkt in Fett um.

Verbannen Sie Fertigprodukte aus Ihrem Vorratsschrank. "Die Zahl der Nährstoffe darin ist viel geringer als die in natürlichen Produkten. Zudem stecken in solchen Lebensmitteln versteckte Fette und oft jede Menge Zucker. Positiver Nebeneffekt dieser Enthaltsamkeit: "Wenn man frisch kocht, muss man sich mit den Produkten auseinandersetzen. Das schafft Bewusstsein für das, was man isst. Man wird achtsamer beim Essen", sagt Baumbach.

Essen Sie in den richtigen Mengen. Das heißt: Schluss mit dem Dauernaschen und Poweressen, zu dem uns Konditorei, Pizzastand und Würstchenbude verlocken. Stattdessen lieber auf drei Hauptmahlzeiten am Tag setzen und sich für gesunde Zwischenmahlzeiten entscheiden.

Bewegen Sie sich. "Bei Aktivitäten wie Sport oder einem ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft werden Wellnesshormone ausgeschüttet. Diese sorgen ebenfalls dafür, dass die Lust auf Süßes reduziert wird und der Stoffwechsel besser läuft. Das entlastet Galle und Leber", empfiehlt die Ernährungsexpertin. Wer sich wenig bewegt, der sollte die tägliche Kohlehydratmenge im Auge behalten. Der Grund: Kohlehydrate werden gnadenlos in Fett umgewandelt.

So schmilzt das Fett

Wer allerdings zudem ein paar Kilos lassen möchte, kommt mit diesem Programm nicht aus. Er sollte zusätzlich an der Kohlenhydratschraube drehen und Brötchen, Beilagen wie Klöße, Kartoffeln oder Reis und Saucen zu Gunsten von knackigem Gemüse reduzieren. Andere Möglichkeit: "Einfach einen halben bis einen Tag nichts essen", sagt Baumbach. Der Vorteil dieser "Blitzdiät": "Der Körper schaltet dann nicht in den Hungerstoffwechsel", sagt die Ernährungswissenschaftlerin.

Anders ist das bei Diäten, die dauerhaft den Grundumsatz einschränken, also die Kalorienzufuhr drosseln. Geht das Abnehmprogramm dann über mehrere Tage, stellt der Körper seinen Stoffwechsel auf Nothaushalt um. Mit steigender Dauer des Hungerns treten eine Vielzahl von Veränderungen im Stoffwechsel ein. Der Körper vermindert seinen Grundumsatz. Dadurch kommt es nach Diätende zum gefürchteten Jojo-Effekt.