später lesen Baierbrunn Kita-Erzieher dürfen Asthmaspray geben 2017-07-03T19:22+0200 2017-07-04T10:32+0200

Eltern von Kindern, die an Asthma leiden, sollten mit den Erziehern in der Kita in Ruhe über die Einnahme von Medikamenten sprechen. Zwar sind Erzieher nicht dazu verpflichtet, Medikamente zu geben, aber sie dürfen es rechtlich, heißt es in der Zeitschrift "Baby und Familie". Zu dem Gespräch sollten Eltern das ärztliche Attest, die Medikamente und eine schriftliche Ermächtigung mitnehmen. Auch die Art der Medikamente sollten sie schriftlich festhalten. Bevor Erzieher das Spray oder die Medikamente verabreichen, sollten sie den Vorgang üben - etwa in einer Schulung mit Ärzten.