Harte Zeit für Allergiker Hasel und Erle lassen die Nasen wieder laufen

2017-02-05T09:39+0100 2017-02-05T09:39+0100

Der Januar war nicht so kalt wie sonst üblich. In einigen Teilen Deutschlands sind deshalb bereits wieder Pollen in der Luft. Hasel und Erle schwirren auch in NRW schon durch die Luft.