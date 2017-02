Was passiert eigentlich bei Alzheimer?

Was ist eine Alzheimer-Demenz? Ist die Krankheit immer noch unheilbar? Und gibt es Möglichkeiten, dass Angehörige von Alzheimer-Patienten mit den Belastungen besser zurechtkommen? Diese Themen stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Videofolge "Expertenzeit - Der Nächste bitte!".

Studiogast ist dieses Mal Prof. Alfons Schnitzler, Direktor des Instituts für Klinische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Düsseldorf. Moderiert wird die Serie, die im TV-Studio der Rheinischen Post in Düsseldorf gedreht wurde, von unserem Medizin-Redakteur Wolfram Goertz. Hier geht es zum Video.

In der nächsten Folge werden wir uns des Themas Chemotherapie bei Brustkrebs annehmen. Experte ist dann Prof. Matthias Korell, er ist Leiter des Brustzentrums Rhein-Kreis Neuss und Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss.

