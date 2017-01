später lesen Video-Sprechstunde Wie entstehen eigentlich Antibiotika-Resistenzen? Teilen

Twittern







Was ist eigentlich eine Antibiotika-Resistenz? Wie entsteht sie? Und was kann ich als Patient dafür tun, dass ich davon nicht betroffen werde? Fragen wie diese beantwortet der Oberarzt des Instituts für Krankenhaushygiene der Uniklinik Düsseldorf in unserer Videosprechstunde.