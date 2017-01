später lesen Jede vierte Klinik betroffen Bis zu 30.000 Tote durch fehlende Hygiene in Krankenhäusern FOTO: dapd Teilen

Twittern





2017-01-11T12:44+0100 2017-01-12T08:22+0100

In deutschen Krankenhäusern werden in vielen Fällen die Hygienevorschriften nicht ausreichend beachtet. An den Folgen sterben jährlich bis zu 30.000 Menschen, Hunderttausende infizieren sich mit Keimen.