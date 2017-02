Die wichtigsten Antworten zu Keuchhusten

Wie verläuft die Krankheit?

Mit rund zwei Wochen hat die Krankheit eine relativ lange Inkubationszeit. In dieser Zeit sind Betroffene auch noch nicht ansteckend. Erst dann zeigen sich erste Symptome. Die Krankheit wird dann in drei Stadien eingeteilt, wobei sich der echte Keuchhusten erst ab Phase zwei zeigt. In der ersten Phase zeigen sich Symptome, die einer Erkältung oder einem grippalen Infekt ähneln. In Phase drei klingt die Krankheit ab.