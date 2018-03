Die Grippewelle lässt die Fehlzeiten in den Betrieben in Deutschland auf ein Zehn-Jahres-Hoch steigen. Das geht aus einer Statistik der Betriebskrankenkassen (BKK) hervor.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Demnach lag der Krankenstand - also der Anteil der Krankgemeldeten an allen Beschäftigten - im Februar bei 6,2 Prozent. Jeder dritte Arbeitnehmer davon fiel aufgrund eines grippalen Infekts aus.

Laut BKK Dachverband sind in Deutschland im Februar generell besonders viele Personen von akuten Atemwegserkrankungen betroffen. Deshalb ist in diesem Monat der Krankenstand auch immer besonders hoch. Doch der Wert für Februar diesen Jahres liege im Vergleich zu den vier großen Grippewellen der Jahre 2009, 2013, 2015 und 2017 mit Abstand an der Spitze.

Deutliche Unterschiede gibt es der Auswertung zufolge bei den Berufen. Insbesondere der Bereich Erziehung sowie andere soziale und hauswirtschaftliche Berufe, in denen viele Menschen aufeinandertreffen, sind besonders stark von der Grippewelle betroffen.

FOTO: Uncredited/via Library of Congress/AP/dpa

Gleiches gilt auch für Polizei und Sicherheitsdienste sowie für die Reinigungs-, Verkehrs- und Logistikberufe, etwa Busfahrer und Postzusteller. Weniger stark betroffen sind dagegen IT-Beschäftigte, Landwirte und Künstler.

(csr/REU)