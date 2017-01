Kaum ein Forschungsgebiet wird so vorangetrieben wie die Medizin. Vor allem im vergangenen Jahrzehnt konnten Wissenschaftler deshalb bahnbrechende Neuerungen beispielsweise in der Krebstherapie auf den Markt bringen. Um so unwahrscheinlicher scheint es da, dass Wissenschaftler ein noch unbekanntes Organ im menschlichen Körper entdecken könnten.

Calvin Coffey, Forscher am Universitäts-Krankenhaus Limerick in Irland und seinen Kollegen, haben jedoch genau das getan. Mittels zahlreicher mikroskopischer Beobachtungen von Verdauungstrakt und Bauchraum über die vergangenen vier Jahre konnten die Forscher ein neues Organ ausmachen.

Dabei handelt es sich um das sogenannte Gekröse (Mesenterium), eine Doppelbauchfalte, welche die inneren Organe wie Magen und Darm an der Bauchwand befestigt. Zwar war das Gewebe bereits bekannt, allerdings gingen Wissenschaftler in den vergangenen 100 Jahren davon aus, dass es sich dabei um einzelne voneinander unabhängige Strukturen handelt.

