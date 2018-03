Insgesamt hat das RKI damit seit Beginn der Grippewelle 2017/2018 rund 120.000 Erkrankungsfälle registriert. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung geraten die Praxen wegen der Grippewelle an ihre Grenzen.

Wurden in der Vorwoche noch rund 23.400 neue Fälle festgestellt, ist mit den aktuell 35.284 Neuerkrankungen ein sehr deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 216 Todesfälle im Zusammenhang mit der Influenza wurden bislang an das RKI übermittelt. Davon waren 146 auf den Influenza-Typ B zurückzuführen, 48 auf den Typ A, zwölf auf den Typ A (H1N1), zehn Fälle waren nicht genau spezifiziert. 83 Prozent der verstorbenen Patienten waren älter als 60 Jahre.

Dem aktuellen Wochenbericht des RKI zufolge treten derzeit nahezu flächendeckend in Deutschland stark erhöhte Fallzahlen auf. Besonders betroffen sind unter anderem die Westhälfte Deutschlands mit NRW sowie weite Teilen Sachsens, Nordbayerns und Südthüringens.

Zeigte die wöchentlich neu angefertigte Deutschlandkarte mit akuten Atemwegserkrankungen zuletzt noch einige grüne und blaue Flecken mit nur mäßiger Influenza-Aktivität, ist die aktuelle Karte, abgesehen von ein paar grünen Sprenkeln, fast komplett rot eingefärbt.

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet für das bevölkerungsreichste Bundesland bis zum 28. Februar 9633 Erkrankungen. Rund 13 Prozent der Patienten waren unter zehn Jahre alt, knapp 30 Prozent über 60. Auch in NRW ist der Erreger Influenza B mit über 72 Prozent am stärksten vertreten.

Für einzelne Städte teilte das LZG NRW folgende Fallzahlen für die gesamte Grippesaison 2017/2018 mit:

Düsseldorf 547

Leverkusen 138

Rhein-Kreis Neuss 335

Viersen 181

Wesel 279

Bonn 188

Kleve 177

Duisburg 199

Mönchengladbach 104

Rheinisch-Bergischer Kreis 112

Krefeld 89

Köln 289

Heinsberg 61

Solingen 32

Remscheid 19

Deutschland leidet nicht allein unter der Grippewelle. In 20 Ländern in Europa verzeichnen die Experten eine mittelstarke Influenza-Aktivität, in zehn (darunter Deutschland) eine hohe und in zwei Ländern (Albanien und Luxemburg) sogar eine sehr hohe.

Ansturm auf die Arztpraxen

Kassenärztechef Andreas Gassen sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die anhaltende Grippewelle führe viele Arztpraxen an die Grenzen ihrer Behandlungsmöglichkeiten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Die Ärzte stemmten die Herausforderung "und versorgen die außergewöhnlich vielen grippekranken Patienten". Allerdings bat Gassen Patienten auch "um Verständnis dafür, falls Terminplanungen aufgrund des Ansturms auf die Praxen kurzfristig verändert werden müssen".