später lesen Fall macht Medizinern Sorgen Patientin stirbt nach erfolgloser Behandlung mit 26 Antibiotika FOTO: dpa, Franziska Koark Teilen

Twittern





2017-01-14T14:14+0100 2017-01-14T14:14+0100

Keines der 26 in den USA zugelassenen Antibiotika konnte ihr helfen: Eine Rentnerin in Nevada ist an einem multiresistenten Keim gestorben, gegen den die Mediziner machtlos waren. Ein Fall, der Anlass zur Sorge bietet.