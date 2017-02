Überblick

Diese Impfungen gibt es und dafür sind sie gut

In Deutschland werden zahlreiche Impfungen angeboten, die in der Regel beim Kind gemacht werden und durch die man eine lebenslange Immunität gegen die entsprechenden Krankheiten erreicht. Dennoch gibt es daneben, einige Impfungen, die auch Erwachsene auffrischen lassen sollten oder die für sie in bestimmten Situationen wie zum Beispiel Reisen sinnvoll sind. Welche das sind, wann man sie in der Regel bekommt und wovor sie uns schützen, lesen Sie hier.mehr