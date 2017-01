später lesen Hautkrankheit Regierung will Meldepflicht für Krätze in Altenheimen FOTO: RP Teilen

Twittern





2017-01-30T06:54+0100 2017-01-30T06:54+0100

Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht eine Meldepflicht für Ausbrüche von Krätze in Altenheimen einführen. Sie seien seien "ein wachsendes Problem insbesondere in Einrichtungen der Altenpflege", heißt es.