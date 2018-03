später lesen Studie des Robert-Koch-Instituts Jedes siebte Kind in Deutschland zu dick FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-15T11:20+0100 2018-03-15T12:57+0100

Knapp jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick oder sogar fettleibig. Das zeigt eine aktuelle Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in Berlin vorstellte.

