später lesen Am Samstag ist es so weit Was Sie über die Zeitumstellung wissen müssen FOTO: phoelix / Shutterstock.com FOTO: phoelix / Shutterstock.com

Am Wochenende steht die Umstellung auf Sommerzeit an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag müssen die Uhren dann eine Stunde vorgestellt werden. Warum das so ist, und was bei der Umstellung hilft.

Susanne Hamann Journalistin und Koordinatorin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Susanne Hamann (ham) ist Koordinatorin des Ressorts Gut leben. zum Autorenprofil schließen