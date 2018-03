Geschwisterforschung: Das sind die Nachteile der Jüngeren

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Weniger intelligent, schlechter in der Schule und weniger erfolgreich – was Forscher über jüngere Geschwister rausgefunden haben, ist nicht schmeichelhaft. Außerdem wundert es, denn werden nach dem ersten Kind weitere geboren, sind die Eltern doch erfahrener und besser vorbereitet. Woran hapert es also?