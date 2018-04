Psychologie: Diese zehn Tricks machen Sie sympathischer

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die ersten Sekunden sind entscheidend: Noch bevor das erste Wort gesprochen ist, ist oft klar, ob die Chemie zwischen zwei Personen stimmt oder nicht. Wer die entscheidenden Faktoren für Sympathie kennt, stellt in kürzester Zeit die Weichen für ein weiteres Kennenlernen.

Es gibt Menschen, die scheinen so etwas wie Naturtalente in Sachen Sympathie zu sein. Doch nicht jedem gelingt das gleich gut. Psychologen und Soziologen sind darum seit geraumer Zeit auf der Sache nach der Rezeptur für Sympathie: Was zählt im ersten Augenblick?

"Es ist vor allem die Attraktivität", sagt Alexandra Miethner vom Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP). "Aber Vorsicht: Attraktiv meint nicht schön." Auch Menschen, die von der Natur nicht mit Modellmaßen und einem wohl proportionierten Antlitz gesegnet sind, haben Chancen, einen Wow-Effekt beim Gegenüber auszulösen. Das raten Experten: