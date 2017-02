Was schön ist und was nicht, darüber gehen die meisten Meinungen weit weniger auseinander, als man denkt. Attraktivitätsforscher Martin Gründl zeigt, welche Merkmale für die Schönheit wichtig sind.Das unterscheidet laut Forschung ein unattraktives weibliches Gesicht (wie links) von einem sexy Frauengesicht (wie rechts): braunere Haut, ein schmales Gesicht, dunkle und schmale Augenbrauen, keine Augenringe, ein kleinerer Abstand zwischen Augenlid und Lidfalte, eine schmale Nase und volle, gepflegte Lippen. weniger

Jaguaraugen gelten als trendy

In den USA sind in Sachen Schönheitstrends Jaguaraugen ganz weit vorne. Auf diesen Vergleichsbildern, die am Computer verändert wurden, sieht man den Unterschied: Beim rechten Bild reicht die Augachse an den äußeren Rändern nach oben. Manche Frauen betonen das mit einem verlängerten Kajal-Lidstrich.