Kuscheln statt Sex: Was tun, wenn die Lust verschwindet?

Machen wir uns nichts vor: Über Sex wird viel geschrieben und leider auch geprahlt. Es kommt also nicht von ungefähr, dass viele Menschen vollkommen falsche Vorstellungen darüber haben, wie oft Paare durchschnittlich miteinander schlafen. Selbst die Wissenschaft ist darüber uneins. Die Sexualforscher Janet Hyde und John DeLamater kommen zu folgendem Ergebnis:

Wie viel Sex ist normal?

Im Alter von 20 Jahren schlafen junge Paare durchschnittlich zehn Mal im Monat miteinander

Mit 30 haben Paare durchschnittlich nur noch sechs bis acht Mal im Monat Geschlechtsverkehr

45-Jährige tun es fünf- bis sechs Mal im Monat

60-Jährige zwei bis vier Mal im Monat

"Eine andere Studie berichtet, dass die Mehrheit der Deutschen noch seltener, nämlich einmal pro Woche Sex hat", halten die Paar- und Sexualtherapeutinnen Kirsten von Sydow und Andrea Seiferth in ihrem Buch "Sexualität in Paarbeziehungen" fest. Neue japanische Studien bescheinigen einem Viertel der Paare sogar totale Sexabstinenz für ein sattes Jahr.

Das zeigt: Die Frage "Wie viel Sex ist normal?" lässt sich kaum beantworten. Die unterschiedlichen Ergebnisse erklärt sich die Seiferth so: "In einer Welt, in der es vorwiegend um Selbstoptimierung geht, fühlen sich viele unter Druck. Darum wird im Bereich der Sexualität viel geschummelt." Offenbar auch in der Beantwortung von Studienfragen.

Einig sind sich die Experten hingegen darin, dass die meisten mit zunehmendem Alter immer weniger Sex haben. Es zählt also zu den normalsten Dingen der Welt, dass im Laufe der Zeit die heißen Liebesnächte seltener werden und stattdessen im Bett auf Kuschelmodus umgeschaltet wird.

Das führt zum Kuschel-Syndrom

Die Gründe dafür sind vielfältig: sich verändernde Lebensumstände, Sorge um Familienangehörige, finanzielle Probleme, zu pflegende Angehörige oder Nachwuchs. Vor allem die Geburt eines Kindes strapaziert die Zweisamkeit. Oft ist ein Baby im Haus beinahe so etwas wie ein Garant für eine No-Sex-Phase, auch Panda-Syndrom genannt.

"Das ist zu Beginn einer Beziehung anders. Zwei Menschen entdecken sich auf verschiedenen Ebenen. Sie bringen ihre Gene zusammen. Das ist unglaublich aufregend. Wir können davon nicht genug bekommen", sagt der Sexualforscher Jakob Pastötter. Ist der Nachwuchs aber da, kommt oftmals auch die Flaute im Bett.

Denn jetzt ist es schon aus zeitlichen Gründen nicht möglich, regelmäßig eine heiße Nummer zu schieben, wenn zugleich Windeln gewechselt werden müssen, das Kind Hunger hat oder einfach nicht aufhört zu schreien. Die Natur sorgt laut Pastötter für eine sexuell weniger aktive Phase, in der der Fokus auf der Aufzucht des Nachwuchses liegen soll. – Die Zeit also, in der sich das Panda-Syndrom breit macht. Denn, so die ehrliche Bilanz des Sexualforschers: "Aus dieser Phase kommen die meisten Beziehungen später nicht mehr raus."

Wie die Hormone uns kuschelig statt scharf machen

Einen anderen Erklärungsansatz für das Aufkommen des Panda-Syndroms liefern Beziehungsforscher: Sie haben verschiedene Hormone und ihr Zusammenspiel ins Visier genommen. Zu Beginn einer Beziehung sind Botenstoffe wie Östrogen und Testosteron als Scharfmacher im Spiel. "Sie bringen das sexuelle Interesse in Gang", sagt Seiferth. In der daran anschließenden Phase sind vor allem Dopamin, Adrenalin und Serotonin im Spiel. "Sie machen die rosaroten Wolken, den Verliebtheitszustand nach der Anfangsphase leidenschaftlicher Sexualität."

Doch auch dieser Zustand hält nicht lange an. "Nach einigen Wochen kommt das Bindungshormon Oxytocin ins Spiel", sagt die Hamburger Sexualtherapeutin. Nach Auffassung von Bindungsforschern ist es darum absolut unmöglich, beispielsweise bei einer Affäre über längere Zeit mit jemandem Sex zu haben, ohne eine Bindung zu ihm aufzubauen.

Das Kuschelhormon Ocytoxin wird auch beim Stillen ausgeschüttet und verstärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Folge dessen: "Die Frauen sind dann zwar sehr kuschelig, haben aber keine Lust mehr auf Sex", sagt Seiferth. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass das Zusammenspiel der Hormone in dieser Angelegenheit bei Frau und Mann gleich funktioniert. "Haben Männer beispielsweise nach der Geburt eines Kindes sehr engen Kontakt zu Frau und Kind, geht auch ihr Testosteronspiegel herunter und sie haben weniger Lust", sagt die Expertin. Das heißt nicht nur Leidenschaft adé. Die Beziehung gerät sexuell gesehen in eine Abwärtsspirale. Denn Sexverzicht steigert nicht etwa die Lust.

Enthaltsamkeit als Lusttöter

Für Männer wie Frauen gilt: "Use it or loose it" - übersetzt: Wer keinen Sex hat, wird lustlos. Denn nicht nur Testosteronpegel und Lustfaktor verabschieden sich. Bei beiden Geschlechtern kann das laut Pastötter weitere Folgen haben: Bei Frauen erschlaffe die Vaginalmuskulatur. Damit steigt das Risiko eines Gebärmuttervorfalls. Beim Mann macht die Muskulatur am Schwellkörper schlapp, wenn sie nicht gefordert wird.

Aber der Experte räumt auch ein: Das alles ist so lange nicht von Bedeutung, wie sich beide Partner mit der Situation wohl fühlen. Ein Problem, gegen das man etwas tun sollte, um die Partnerschaft nicht zu gefährden, gibt es erst dann, wenn sich mindestens einer der Partner etwas anderes als den Status quo wünscht.

Paaren, die im Kuschelmodus nicht glücklich werden, empfehlen Experten: