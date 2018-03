später lesen RP-Umfrage zur Sommerzeit Mehrheit will Zeitumstellung abschaffen FOTO: AP 2018-03-22T14:12+0100 2018-03-23T12:18+0100

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Aus 2 Uhr wird 3 Uhr. Mit der Zeitumstellung kommt jedes Jahr die Forderung, sie abzuschaffen. Wir wollten in einer Umfrage wissen, was die Menschen von der Zeitumstellung halten.