Köln: Vorschulkinder brauchen keinen Mittagsschlaf

Eltern sollten Vorschulkinder nicht zum Mittagsschlaf zwingen. Normalerweise brauchen ihn die Kinder in dem Alter nicht mehr, wenn sie nachts lange genug schlafen. Darauf weist der Berufsverband der Kinderärzte hin. Sind sie dennoch am Mittag müde, können sich Fünfjährige am Mittag für 45 Minuten hinlegen. Schlafen sie aber zu lange oder nach 15 Uhr, haben sie oft am Abend Probleme beim Einschlafen. Sind Kinder es noch in diesem Alter gewohnt, mittags zu schlafen, haben sie vielleicht auch später in der Grundschule Einschlafschwierigkeiten am Abend.