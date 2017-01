Gastgeschenke müssen nicht zwingend teuer sein. Es gibt einige Geschenk-Ideen für Ihre Hochzeitsgäste, die Sie ganz einfach basteln können. So entstehen sehr persönliche DIY-Erinnerungsstücke an Ihre Hochzeit.

Immer mehr Brautpaare leben ihre kreative Ader aus und machen die Gastgeschenke selber. Das ist aus vielen Gründen sinnvoll. Wer "Do it Yourself"-Ideen umsetzt, spart meistens viel Geld. Die Kosten für die Gastgeschenke können nämlich durchaus das Hochzeits-Budget in die Höhe treiben – je nach Geschenk und Personenanzahl.

Ein weiterer Aspekt ist die individuelle Botschaft. Bei einem Gastgeschenk geht es darum, sich bei jedem Gast für die Anwesenheit zu bedanken. Das Dankeschön sollte also idealerweise auch eine persönliche Note haben.

Kreative Ideen für originelle Gastgeschenke

Für alle, die statt aufs Gastgeschenke kaufen lieber auf DIY setzen, zeigen wir nachfolgend beliebte Gastgeschenke, die Sie günstig und schnell selber machen können.

Gastgeschenke zur Hochzeit: Kuchen im Glas

Eine hübsche und gleichzeitig leckere Idee für selber gemachte Gastgeschenke sind Kuchen im Glas. Sie können schon einige Zeit vor der Hochzeit hergestellt werden und sind sehr günstig. Generell kann jeder normale Kuchen auch im Glas gebacken werden. Bevor Sie den Teig in ein Weckglas füllen, sollten Sie das Glas mit Öl einpinseln, damit sich der Kuchen später leicht herauslösen lässt.

Sofort nach dem Herausnehmen müssen die Weckgläser mit Einmachring, Deckel und Klammer verschlossen werden, damit sie haltbar bleiben. Anschließend können die Gläser noch dekoriert, beschriftet oder mit einer Schleife verziert werden. Ein Etikett mit Beschriftung sollte nicht fehlen, damit die Gäste wissen, welchen Kuchen sie geschenkt bekommen haben. Diese DIY-Idee ist einfach und günstig, aber dennoch wirkungsvoll.

Individuelle Backmischungen als Gastgeschenk

Sie möchten zwar eine persönliche Leckerei verschenken, aber nicht selbst am Ofen stehen? Dann entscheiden Sie sich für eine leckere Backmischung im Glas. Nehmen Sie idealerweise Ihren Lieblingskuchen als Rezeptvorlage. Schichten Sie alle trockenen Zutaten der Reihe nach in einem Glas aufeinander. Bedrucken Sie anschließend ein Etikett mit dem Rezept. Listen Sie dort auch unbedingt auf, welche Zutaten noch hinzugegeben werden müssen. Diese Backmischung im Glas ist richtig schön anzusehen und steht nach der Hochzeitsfeier garantiert nicht ungenutzt herum.

Traditionelles Gastgeschenk: Hochzeitsmandeln und ihre Bedeutung

Hochzeitsmandeln haben als Gastgeschenk eine sehr lange Tradition. Der Brauch, den Gästen zur Hochzeit gezuckerte Mandeln zu schenken, geht bis in die Zeiten des Sonnenkönigs zurück. Die Mandeln stehen als Symbol für das Leben. Das Leben kann süß und gleichzeitig bitter sein – ähnlich wie die Mandeln mit Zuckerguss. Es werden pro Gast immer fünf Hochzeitsmandeln verschenkt.

Jede Hochzeitsmandel steht für einen Wunsch: Glück, Fruchtbarkeit, Wohlstand, Gesundheit und ein langes Leben. Neben dieser Botschaft kann das Gastgeschenk vor allen Dingen mit sehr niedrigen Kosten punkten. Sie brauchen lediglich ausreichend Hochzeitsmandeln und eine schöne Verpackung. Dafür bieten sich Säckchen, Tütchen oder aber kleine Schachteln an. Diese werden dann jeweils beschriftet und auf dem Tisch arrangiert.

Handgemachte Seife als Gastgeschenk

Originelle Gastgeschenke kommen immer gut an. Möchten Sie Ihre Gäste mit einem Geschenk überraschen, das einen täglichen Nutzen hat? Dann bietet sich individuell gestaltete Seife an. Was kompliziert klingt, ist am Ende ganz einfach. Es gibt spezielle Seifenmasse, die Sie nur noch in der Mikrowelle erwärmen müssen. Außerdem brauchen Sie Seifenfarbe und natürlich Förmchen.

Dabei dürfen Sie gerne kreativ sein. Formen Sie beispielsweise Puzzleteile, Herzen für die Seifenstücke. Die erwärmte Masse wird eingefärbt und kommt dann in die Form. Sobald sie trocken und kalt ist, können Sie die Seife herauslösen. Eine schöne Verpackung darum und fertig ist das nützliche, dekorative und individuelle Gastgeschenk für Ihre Hochzeitsgäste.

Hübsche Topfpflanzen als Gastgeschenk

Die Topfpflanze eignet sich direkt aus mehreren Gründen ideal dazu, als Gastgeschenk zum Einsatz zu kommen. Die kleinen Pflanzen gibt es in verschiedensten Varianten. Sie finden also leicht eine Pflanze, die den Hochzeitstisch optisch aufwertet. Diese Art von Gastgeschenk dient während der Hochzeitsfeier als Tischdeko.

Anschließend sorgt es zu Hause für schöne Erinnerungen bei den Gästen. Basteln Sie aus Schaschlikspießen und Papier kleine Pflanzenstecker, auf denen Sie eine nette Botschaft hinterlassen. Beschriften Sie die Stecker beispielsweise mit Ihren Namen und dem Hochzeitsdatum, dem Pflanzennamen und Pflegehinweisen.

Süße Leckereien dekorativ zum Gastgeschenk arrangiert

Ist das Budget besonders eng, dann muss sich das nicht zwingend bemerkbar machen, wenn es um die Gastgeschenke geht. Mit wenig Einsatz und kreativen Ideen als Inspiration zaubern Sie ein zuckersüßes Geschenk für Ihre Gäste. Sie brauchen leere Gläser, Tüten oder andere Verpackungen. In diese füllen Sie Pralinen, Bonbons oder andere Naschereien.

Danach verzieren Sie das Glas oder die Pappbox mit einem individuellen Etikett, das Sie zuvor per Hand oder am PC gestaltet haben, z. B. mit Ihren Namen und dem Hochzeitsdatum oder einen lieben Gruß. Mit ganz wenig Aufwand und etwas Kreativität können Sie so mit wenig Geld und Zeit ein wunderbares Gastgeschenk zaubern, über das sich Ihre Gäste freuen.

