Romantisch oder modern, Schloss oder Fußballstadion - wie und wo wollen Sie Ihre Hochzeit feiern? Wir haben Ihnen die besten Locations für Ihre Hochzeit in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt. Hier sind unsere Top Ten der Hochzeitslocations.NRW-Hochzeitslocation Platz 10 - „Seifenfabrik Dr. Thompson´s“ in Düsseldorf: Eine ehemaligen Kraftwerkhallen dient als Party-Saal der „Seifenfabrik Dr. Thompson´s“. Der Club in Düsseldorf lässt sich auch für eine Hochzeitsfeier buchen. Im Lounge-, Bar-, Restaurant- und Außenbereich der coolen Location ist Platz für bis zu 300 Personen. Ihre Gäste sollten, was das Catering angeht, gegrillte Fleisch- und Fisch-Spezialitäten mögen. Die sind in der „Seifenfabrik Dr. Thompson´s“ in Düsseldorf legendär. weniger