Die besten Hochzeitslocations in Köln und Umgebung

Egal ob in einer Industriehalle, zünftig in einer Scheune oder extravagant auf einem Schloss: Köln bietet traumhafte Kulissen für das Ja-Wort und die Feier an. Wir stellen unsere Top 10 vor.

Hochzeitslocation 1: The New Yorker | Harbour.Club

Die Veranstaltungsräume des The New Yorker | Harbour.Club bringen mit Shabby-Chic- und Industriecharme einen ganz besonderen Charakter mit. Nach dem Ja-Wort im Standesamt oder in der Kirche in unmittelbarer Nähe genießen Sie in dieser Location leckeres Essen ganz nach Ihrem Geschmack.

