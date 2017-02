Nur weiße Pumps kann jeder - Ideen für etwas andere Brautschuhe

Weißes Hochzeitskleid, weißer Schleier - viele Bräute halten sich, was die Brautmode angeht, gerne an Klassisches. Um ein wenig Abwechslung in den Look zu bringen, sind ungewöhnliche Modelle bei der Wahl der Schuhe genau das Richtige. Sie blitzen in der Regel nur ab und an unter dem Brautkleid hervor und können in diesen Momenten einen überraschenden Hingucker schaffen.

Weißes Hochzeitskleid, weißer Schleier - viele Bräute halten sich, was die Brautmode angeht, gerne an Klassisches. Um ein wenig Abwechslung in den Look zu bringen, sind ungewöhnliche Modelle bei der Wahl der Schuhe genau das Richtige. Sie blitzen in der Regel nur ab und an unter dem Brautkleid hervor und können in diesen Momenten einen überraschenden Hingucker schaffen. weniger