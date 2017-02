Wer seine Flitterwochen in Thailand plant, kommt häufig auch auf die Idee, doch auch gleich dort zu heiraten. Damit die Ehe von den deutschen Behörden anerkannt wird, müssen Paare ein paar Stolpersteine überwinden. Wir verraten Ihnen, wie das Heiraten in Thailand wirksam funktioniert.

Um in einem thailändischen Standesamt zu heiraten, müssen alle erforderlichen Papiere mitgebracht werden. Das Standesamt in Thailand kann bei Ausländern oder Touristen zusätzliche Dokumente einfordern.

Das macht die rechtskräftige Eheschließung in Thailand für ein deutsches Paar nicht gerade einfach. Es gibt jedoch Services, die diese Behördengänge übernehmen und den Weg zu einer anerkannten Hochzeit in Thailand ebnen.

Das wichtigste Dokument für die Eheschließung in Thailand ist das Ehefähigkeitszeugnis. Dieses bescheinigt, dass die Eheleute ledig und im Heimatland zur Heirat berechtigt sind. Das Ehefähigkeitszeugnis wird von den deutschen Standesämtern ausgestellt.

Mit dem Ehefähigkeitszeugnis erhalten die zukünftigen Ehepartner von der deutschen Botschaft in Bangkok dann die sogenannte Konsularbescheinigung in thailändischer und deutscher Sprache. Diese dient als Ledigkeitsnachweis für die thailändischen Behörden.

Um Zeit zu sparen, kann das Ehefähigkeitszeugnis vor der Reise an die deutsche Botschaft geschickt werden. In Bangkok angekommen kann die Konsularbescheinigung nach Vorlage des Originals direkt abgeholt werden. Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung der Konsularbescheinigung beträgt etwa drei bis fünf Werktage.

So ist die standesamtliche Trauung in Thailand in Deutschland wirksam

Erst jetzt ist es möglich, rechtskräftig in Thailand zu heiraten. Am einfachsten ist die Eheschließung im Bangkoker Bezirk Bang Rak. Für dieses Standesamt muss die Konsularbescheinigung nicht durch das thailändische Außenministerium legalisiert werden. In allen anderen Standesämtern wird eine Legalisierung verlangt.