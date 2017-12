„Das größte Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden“ – mit einem Zitat wie diesem von Julie de Lespinasse könnten Sie Ihre Rede beginnen. Oder zur Hochzeitsfeier einladen. Ein schöner Spruch zur Hochzeit stimmt die Gäste auf die Hochzeitsfeier ein oder verrät etwas über die Beziehung des Brautpaars. Der Hochzeitsspruch kann romantisch, lustig oder nostalgisch sein.

Zitate des Philosophen und Dichters Khalil Gibran oder Weisheiten des „Der kleine Prinz“-Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry eignen sich in verschiedenen Situationen rund um die Hochzeit. Mit den Worten von Romantikern und Schriftstellern wie William Shakespeare und Johann Wolfgang von Goethe drücken Sie Ihre Liebe oder Glückwünsche deutlicher aus.

Es sucht jeder in der Liebe nur sich, und es ist das höchste Glück, sich in ihr zu finden.

Denn steinerne Grenzen können Liebe nicht fernhalten, und was Liebe kann, das wagt Liebe zu versuchen.

Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn.

Größer als alle Pyramiden, als der Himalaya, als alle Wälder und Meere ist das menschliche Herz. Es ist herrlicher als die Sonne und der Mond und alle Sterne, strahlender und blühender. Es ist unheimlich in seiner Liebe.

Eine schöne Liebeserklärung ist das Gedicht von der deutsch-jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler mit dem Titel „Ich liebe dich...“. Passend für ein Ehegelübde ist das Hochzeitsgedicht von Christian Morgenstern mit dem Titel „Deine Rosen an der Brust“. Das Hochzeitsgedicht „Dass du mich liebst, das wusst ich“ von Heinrich Heine ist eine der schönsten Liebeserklärungen, die der Bräutigam der Braut machen kann – vor allem dann, wenn die eigenen Worte fehlen.

Else Lasker-Schüler

Einen ganzen langen Abend muss ich fern dir, Liebster, weilen, küssend heimlich, ohne Ende, deine Rosen an der Brust."

Wenn ich einstimm' in ihr Lachen, ist's das Lachen meiner Liebe; wenn ich ernst dem Nachbar lausche, lausch' ich selig still nach innen.

Deine Rosen an der Brust, sitz' ich unter fremden Menschen, lass' sie reden, lass' sie lärmen, jung Geheimnis tief im Herzen.

Mein Herz ist wie die Sonne So flammend anzusehn, Und in ein Meer von Liebe Versinkt es groß und schön.

der dich ganz versteht, der in Bitternissen immer zu dir steht, der auch deine Schwächen liebt, weil du bist sein; dann mag alles brechen, du bist nie allein.

Wenn dir’s in Kopf und Herzen schwirrt, was willst du Bessres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben.

Freudvoll Und leidvoll, Gedankenvoll sein, Langen Und bangen In schwebender Pein, Himmelhoch jauchzend, Zum Tode betrübt; Glücklich allein Ist die Seele, die liebt.

Es ist der Liebe heil'ger Götterstrahl, welcher die Seele schlägt und zündet, wenn sich Verwandtes zu Verwandtem findet. Da nützt kein Widerstand und keine Wahl, es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.

Aber Achtung: Einen lustigen Spruch sollten Sie nur dann aussprechen, wenn Sie das Brautpaar gut kennen. Die lustigen Sprüche sind also den Brauteltern, der Schwester oder den Trauzeugen vorbehalten. Sonst könnte es sein, dass Sie das Brautpaar kränken, anstatt die Hochzeitsgesellschaft zum Lachen zu bringen.

Ehe ist gegenseitige Freiheitsberaubung in beiderseitigem Einvernehmen.

Die Hochzeit nach wilder Ehe ist heute eher die Norm als die Ausnahme. Doch mit einem passenden Spruch, der auf die lange, gemeinsame Geschichte hinweist, erzählt das Brautpaar etwas über sich und die Glückwünsche zur Hochzeit werden persönlicher. Die Ehe nach einer langen Beziehung oder wenn sogar schon Kinder da sind, deutet darauf hin, dass sich das Paar sehr gut kennt und neben guten auch die schlechten Tage durchlebt hat – und dennoch den Schritt in die Ehe wagt. Das sind unsere zehn besten Sprüche für die Hochzeit nach der wilden Ehe.

Liebe ist die gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit.

Wenn du liebst, dringst du ans Licht wie der Same, der in der Erde verborgen war.

Sprüche zur Hochzeit – für Einladungskarten, Glückwünsche und Reden

In der Jugend ist die Liebe stürmischer, aber nicht so stark, so allmächtig wie später.

Heinrich Heine