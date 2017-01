REZEPTE

Gorgonzola-Walnuss-Creme

Für 4 Portionen (ca. 280 g): 100 g Gorgonzola mit einer Gabel zerdrücken, mit 100 g Magerquark cremig rühren. 3 El Walnusskerne ohne Fett in einer Pfanne rösten. Fein hacken. 30 g Rucola waschen, grobe Stiele entfernen, Blätter (bis auf einige zum Garnieren) fein hacken. 1 Zwiebel oder 1 Schalotte schälen und fein würfeln und mit Rucola und Nüssen (bis auf 1 Tl) unter die Käsemischung heben. Die Creme mit Salz, Pfeffer und 1 Tl Zitronensaft würzen und mit Rucola und Nüssen garnieren. Dazu schmeckt Bauernbrot oder Ciabatta. Die Creme hält sich gekühlt ca. fünf Tage.

Kürbiskern-Aufstrich

Für 1 Glas à 300 ml (5 Portionen): 150 g Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. Herausnehmen und abkühlen lassen. 75 g grüne Oliven entsteinen und hacken. Die Kürbiskerne mit Oliven, 4 El Olivenöl, 3 El Kürbiskernöl und 1 El Zitronensaft in einen Mixbecher oder in den Blitzhacker geben und alles zu einer glatten Creme pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Aufstrich in ein Schraubglas füllen und verschließen. Er hält sich im Kühlschrank ca. eine Woche. Dazu passen Ciabatta-Brötchen, frisch geröstetes Weißbrot oder Mischbrot.

Räucherlachs-Zucchini-Paste

Für 6 Portionen (ca. 350g): 100 g Doppelrahmfrischkäse, 2 Tl geriebenen Meerrettich und 2 Tl Zitronensaft glatt rühren. 150 g Räucherlachs (in Scheiben) in kleine Würfel schneiden. 100 g kleine feste Zucchini waschen, putzen und auf der Gemüsereibe grob raspeln. 4 Basilikumblätter kurz abbrausen, trocken tupfen und fein hacken. Basilikum, Lachs und Zucchiniraspel unter die Frischkäsecreme rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu schmecken Knäckebrot, Toast oder Pumpernickel. In einem Glas im Kühlschrank hält sich der Aufstrich zwei bis drei Tage.