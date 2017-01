Reitsport: Die Rheinische Post und Equiva verlosen 2000 Schleifen für kommende Turniersieger

Ausrichter von Reitturnieren können bis zum bis zum 22. Februar bei der Verlosung mitmachen und gewinnen. Von Ilka Platzek

Gemeinsam mit dem Partner Equiva, dem großen Reitsportausrüster mit deutschlandweit mehr als 50 Filialen und einem umfangreichen Sortiment für verschiedene Disziplinen, verlost die Rheinische Post 10 Pakete mit je 200 Schleifen an Turnierveranstalter. Mitmachen und gewinnen können Reitvereine, Reiterhöfe oder Reitschulen, die Turniere ausrichten.

Sie brauchen nur eine E-Mail an tierwelt@rheinische-post.de senden oder per Telefon bis einschließlich Mittwoch, 22. Februar, 24 Uhr unter 01379 886719 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) anrufen. Auch per SMS sind die Pakete zu bekommen: Sie schicken einfach das Kennwort "rp9", Leerzeichen, Ihren Namen und die Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS). Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Für Veranstalter von Reitturnieren, die auf ein großes Maß an ehrenamtlichem Engagement angewiesen sind, sicherlich eine überaus willkommene Sache. Turniere nämlich müssen knallhart kalkuliert werden: Veranstalter sind gezwungen, sich zu überlegen, wie sie die Gewinngelder der einzelnen Prüfungen, die Schleifen und Stallplaketten für die Reiter sowie die Honorare für Richter, Sanitäter, Tierarzt und Schmied aufbringen, die während der gesamten Veranstaltung vor Ort sein müssen. Der Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen in Dorsten, der stets Anfang Januar ein großes Spring- und Vielseitigkeitsturnier ausrichtet, muss zusätzlich einen Security-Dienst engagieren, der das Ausstellerzelt bewacht.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Wenn die letzten Reiter mit ihren Pferden vom Hof gefahren sind, können sich die Veranstalter nur kurz zurücklehnen: "Wir veranstalten vier Turniere im Jahr", sagt Christiane Rittmann, die Vorsitzende des Reitervereins Lippe-Bruch Gahlen. Kaum ist das eine Turnier vorbei, beginnen die Vorbereitungen auf das nächste. "Spätestens im Sommer melden wir uns bei unseren Sponsoren und fragen, ob sie uns weiter unterstützen. Im August müssen wir bereits die Termine fürs kommende Jahr einreichen. Das große Hallenspringturnier im Januar wird sogar auf drei Jahre im Voraus angemeldet", berichtet sie.

Der "Förderkreis Dressur Neuss" richtete bis 2016 jährlich eine viel beachtete Dressurgala für junge Pferde und junge Reiter im Pferdezentrum Wickrath in Mönchengladbach aus. Edda Hupertz, die Vorsitzende, stimmte die Turnierpläne mit anderen Veranstaltern ab: "Trotzdem gab es immer wieder Überschneidungen und das ist nicht schön, denn die Menge der Zuschauer ist begrenzt", bedauert sie. Ziel aller Vereine ist es, dass nach dem Turnier zumindest eine schwarze Null unterm Strich steht.

Schon bei der Anmeldung des Turniers fließt das erste Geld: Der Pferdesportverband und die Deutsche Reiterliche Vereinigung erheben Gebühren, die zuletzt deutlich angestiegen sind. Veranstalter müssen auch regelmäßig in die Reitanlagen investieren. Anlage und Böden müssen gepflegt sein, wenn man Sponsoren gewinnen will. Je größer das Turnier, je höher die Preisgelder, desto mehr Geldgeber werden gebraucht. Christiane Rittmann geht die Sponsorensuche fast schon professionell an: "Wir haben eine Präsentationsmappe erstellt und gehen damit persönlich Klinken putzen", sagt sie.

Hat ein Verein erst einmal Geldgeber gefunden, müssen diese gepflegt werden. Sponsoren zum Turnier einzuladen und mit leckeren Speisen eines guten Caterers zu verwöhnen, gehört dazu. "Wichtig ist es auch, dass die Sponsoren persönlich die von ihnen gespendeten Preise überreichen", weiß Edda Hupertz aus langjähriger Erfahrung.

All das macht der Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen auch, aber er setzt noch einen drauf: "Wir laden unsere Sponsoren einmal im Jahr entweder zum Turnier nach Aachen oder nach Balve ein", verrät die Vorsitzende. Unverzichtbar für Veranstalter ist ein fleißiges Helferteam. Es versieht den Parkdienst, verkauft Eintrittskarten, kümmert sich um die Böden, die zwischendurch geeggt werden müssen, verkauft Kuchen oder Getränke, führt Protokoll bei den Prüfungen und vieles mehr. Ohne Helfer kein Turnier, deswegen müssen auch sie motiviert und gepflegt werden. Christiane Rittmann hat ein gutes Argument, um zögernde Vereinsmitglieder zu überreden: "Ich weise sie darauf hin, dass unser Mitgliedsbeitrag relativ niedrig ist und sogar Reitstunden beinhaltet und erkläre ihnen, dass das nur geht, wenn wir Turniere veranstalten und jeder Arbeitsstunden leistet." Speis' und Trank kommen auch hier nicht zu kurz: Wer hilft, wird auch mit Getränken und Brötchen oder Kuchen versorgt.

Quelle: RP