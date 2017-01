Einfach Tierisch: Ein Wachhund, der keiner war

Von einem Wachhund kann man hören,

der lässt sich beim Wachen gerne stören.

Sollte ein Dieb es wirklich tun

und er lässt den Hund nicht ruh'n,

verzieht der sich am liebsten ganz,

mit seinem eingezogenen Schwanz.

Wenn der Dieb ist aus dem Haus,

kriecht er hinter`m Ofen raus.

In meiner elterlichen Gaststätte hatten wir einen Wachhund, der meist im Gastraum neben dem Ofen lag. Daher war er mit den Gästen vertraut und ihnen meist sehr zugetan. Diese Zuneigung machten sich "bestimmte Gäste" zunutze : Sie drangen nachts ein und stahlen - ungestört - den neuen Fernseher. Unser "Wachhund" verhielt sich, wie im Gedicht beschrieben: Die Diebe entkamen. Beim Erscheinen "bestimmter Gäste"war er später sehr ängstlich und verschwand sofort hinter dem Ofen. Gedicht und Geschichte schickte Martha Küsters aus Tönisvorst. Haben auch Sie eine interessante Tiergeschichte erlebt? Dann schicken Sie sie uns per E-Mail - mit Ihrem Namen, Wohnort und Telefonnummer. Textlänge: um 300 Wörter. Unbedingt sollten Sie ein Foto (jpg, nicht größer als ein MB) beifügen. Die schönsten Geschichten veröffentlichen wir - vorbehaltlich Kürzungen und anderer Änderungen. Senden Sie sie unter dem Stichwort "Einfach tierisch" an: redaktion@ rheinland-presse.de.

Quelle: RP