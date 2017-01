Hunde im Winter auch geistig auf Trab halten

Hundetrainer Thorsten Schedwill gibt heute Tipps, wie Hunde im Winter sinnvoll beschäftigt werden können.

Je niedriger die Temperaturen, desto geringer ist der Antrieb, sich allzu lange im Freien aufzuhalten. Auch Hunde verbringen während der kalten Jahreszeit deutlich mehr Zeit im Haus oder in der Wohnung als sonst.

Darüber, wie sie während des Winters drinnen wie draußen sinnvoll beschäftigt werden können, informiert am heutigen Samstag, 28. Januar, der Düsseldorfer Hundetrainer Thorsten Schedwill zwischen 12 und 14 Uhr beim Expertentelefon unserer Zeitung. Auch wenn dieses Thema den Schwerpunkt bildet, können sich Anrufer heute während der Mittagszeit unter der Telefonnummer 0211 5052270 natürlich auch mit allen anderen Fragen rund um den Hund an den Fachmann wenden. Die Antworten lesen Sie am 4. Februar auf dieser Seite und natürlich auch online auf www.pets.de.

Schedwill gibt beim Expertentelefon Tipps, wie Hunde nicht nur draußen, sondern auch innerhalb der eigenen vier Wände sinnvoll beschäftigt werden können - und zwar nicht allein körperlich. Ebenso wichtig ist es dem Experten zufolge nämlich, dass Hunde zudem geistig ausreichend beschäftigt werden, etwa durch Fährtenarbeit, die problemlos auch zu Hause möglich ist.

Der Unterbeschäftigung des Tiers entgegen zu arbeiten, ist nicht allein mit Blick auf sein Gewicht sinnvoll: Auch aggressivem Verhalten lässt sich durch Körper und Geist fordernde Übungen von vornherein wirksam vorbeugen.

Auf verschiedenste Weise kann das Tier dazu angehalten werden, in der Wohnung versteckte Gegenstände zu suchen und sich damit seine tägliche Futterration buchstäblich zu verdienen. Keineswegs ist dabei an Extra-Leckerlis gedacht, wie Thorsten Schedwill betont. Seit gut 25 Jahren beschäftigt sich Schedwill intensiv mit Hunden. Beruflich war er als Diensthundeführer und -ausbilder tätig und auch im Hundesport ist Schedwill aktiv. Die Hundeschule "Richtig verknüpft" befindet sich am Ende der Lotharstraße in Niederkassel. Schedwill bietet ausschließlich Einzeltraining an so dass er gezielt nach Rasse und Trieb ausbilden kann.

Quelle: RP