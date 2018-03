Kanarienvögel singen in der Mauser nicht

Hören Kanarienvögel plötzlich auf zu singen, kann das harmlose Gründe haben. Häufig sind die Vögel in der Mauser. Sie beginnt meist im Herbst und ist für die Tiere sehr anstrengend. Um sie während der Zeit des Federwechsels mit Nährstoffen zu unterstützen, können Halter ab und zu ein Stück Gurke in den Käfig legen. Spätestens im Frühjahr beginnen die Vögel dann wieder zu singen, erläutert Tierarzt Christian Wagner.

Manchmal reagierten die Tiere mit der Sendepause aber auch auf Veränderungen. Ein neu gekaufter Vogel muss sich zum Beispiel zuerst an sein neues Heim gewöhnen und steht unter Stress. In diesem Fall sollten sich Besitzer erst einmal zwei bis drei Wochen gedulden. Zum Tierarzt müssen sie nur dann, wenn sie das Gefühl haben, der Kanarienvogel will singen, kann aber nicht. Dann kann eine Erkrankung dahinterstecken.

