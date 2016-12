später lesen Scheuer Geselle mit Knopfaugen Die Haselmaus ist das Tier des Jahres 2017 FOTO: dpa, reh sja wok FOTO: dpa, reh sja wok Teilen

Sie ist scheu und versteckt sich gern im Gestrüpp, damit ihre Feinde sie nicht finden. Und weil es in Deutschland immer weniger Wildwuchs auf den Feldern und im Wald gibt, ist sie in vielen Bundesländern in ihrem Bestand gefährdet. Jetzt ist die Haselmaus zum Tier des Jahres 2017 gewählt worden.