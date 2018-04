Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

In den 18 Wochen, die er auf der Welt ist, hat Olli schon einiges erlebt. Der Mischling wurde einfach in Krefeld ausgesetzt. Aber er hatte Glück im Unglück, denn er wurde gefunden und im Krefelder Tierheim aufgenommen.

Im Moment können die Mitarbeiter des Tierheims noch nicht genau sagen, welche Hunderassen in dem Kleinen stecken. Die erste grobe Vermutung geht in Richtung Kangal und Schäferhund.

Weil Olli sehr aufgeweckt ist, sollten die neuen Besitzer schon Hundeerfahrung mitbringen, den Welpen ruhig und konsequent erziehen und am besten auch eine Hundeschule mit ihm besuchen. Eine Familie mit Kindern kommt für den Rüden nicht in Frage. Worauf man bei Olli noch achten sollte, sehen Sie in unserem Video.

Greta, das Energiebündel

Viel Erziehung und eine gute Führung braucht auch Greta. Die Bullterrier-Hündin lebt seit Anfang des Jahres im Krefelder Tierheim und ist ein wahrer Wirbelwind. Wahrscheinlich wurde sie 2016 geboren, aber ihr genaues Alter ist nicht bekannt. Greta ist stubenrein und braucht Spezialfutter.

Wegen Gretas Rasse müssen die neuen Besitzer bestimmte Auflagen erfüllen, weil der Bullterrier auf der Liste der gefährlichen Hunde steht. Am besten bringen sie schon Erfahrung mit Bullterriern mit und haben Lust mit ihr zu trainieren, damit sie den Wesenstest besteht.

Friedliche Männerrunde im Kaninchenstall

Im Moment gibt es im Krefelder Tierheim besonders viele Kaninchen. Deswegen haben die Mitarbeiter den Versuch gestartet, einige von ihnen zu vergesellschaften. Das hat bei sechs Böckchen gut geklappt.

Die "Männerrunde" verträgt sich gut, und das obwohl sie ganz unterschiedliche Hintergründe und Jahre auf ihren Buckeln haben. Einige wurden im Tierheim abgegeben, andere sind Fundtiere.

So erreichen Sie das Tierheim in Krefeld

Wenn Sie eines der Tiere gerne adoptieren möchten, erreichen Sie das Tierheim Krefeld so:

Flünnertzdyk 190, 47802 Krefeld

Telefon: 02151 562137

E-Mail: tsz@tierheim-krefeld.de