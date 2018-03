später lesen Besitzer gesucht Kleiner Papagei meldet sich bei Polizeiwache in Mönchengladbach FOTO: Polizei Mönchengladbach FOTO: Polizei Mönchengladbach 2018-03-16T16:56+0100 2018-03-16T16:48+0100

Dieser Besuch ist auch bei den Polizisten in Mönchengladbach in der Altstadtwache nicht alltäglich: Am Freitagmittag meldete sich dort ein kleiner Papagei lautstark an. Nun wird nach seinem Besitzer gesucht.

