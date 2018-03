später lesen Münster Drei Dackel bellen Einbrecher in die Flucht FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke 2018-03-23T13:16+0100 2018-03-23T13:16+0100

Drei Dackel haben in Münster offenbar einen Einbruch in ein Wohnhaus verhindert. Sie schlugen die Einbrecher mit ihrem Gebell in die Flucht.

