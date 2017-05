später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichte! 2017-04-27T18:21+0200 2017-04-29T09:06+0200

Mein schwarzer Cocker Leopold hat eine "Cousine" bekommen, Pauline. Ein weisses, wuscheliges Hundebaby, aus dem mal ein Retriever werden will. Die erste Begegnung verlief nicht so glücklich. Paulinchen quiekte vor Schreck. Was wollte dieses schwarze Ungeheuer von ihr? In dem kleinen Welpenleben hatte es bisher nur weiße Hunde gegeben. Hilfesuchend versteckte sie sich hinter den Beinen meiner Schwester. Inzwischen fressen die beiden aus einem Napf, toben gemeinsam durch den Garten.