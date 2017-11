später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichte! 2017-11-02T11:37+0100 2017-11-04T07:53+0100

Die neunjährige Sophie und ihre elfjährige Schwester Lena haben den naseweisen Sammy (heute fünf Jahre alt) schon als Welpen bekommen. Und seither müssen sie alles, was sie naschen oder womit sie spielen wollen, ganz egal ob Überraschungseier, Stifte, Kuscheltiere, aber auch Söckchen und Pantoffeln, in Sicherheit bringen. Denn sonst spielt Sammy sein Lieblingsspiel mit den beiden: Er schnappt sich die Sachen, schaut die beiden keck an und rennt immer um den Tisch herum. Und die beiden Schwestern laufen natürlich hinterher. Wenn sie Sammy nicht einholen können, kreisen sie ihn ein- dann ist das Spiel zu Ende.