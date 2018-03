später lesen Einfach Tierisch Schicken Sie uns Ihre Geschichte! 2018-03-08T16:42+0100 2018-03-10T09:40+0100

Zuletzt war es wieder so weit: In der Familie gab es das beliebte Spare-Ribs-Essen unter dem Motto "all you can eat". Das kommt bei zwei erwachsenen Söhnen mit "immer Hunger" bestens an. Und natürlich auch bei Paul. Denn Paul ist nicht nur ein ausgesprochen stattlicher, hübscher Galgo-Mix-Rüde, er ist mit seinen fünf Jahren auch - seien wir ehrlich: verfressen. Und deshalb ist Paul natürlich in der Küche immer dabei, gerade so, als wäre er Stellvertreter des Chefkochs.